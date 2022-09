Storm Reid guiderà il cast dell’horror The Nun 2

Il cast di The Nun 2 (prossimo capitolo del franchise horror ConjuringVerse) ha trovato in Storm Reid la sua giovane protagonista.

Secondo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, l’attrice Storm Reid è stata scelta per guidare il cast del sequel di The Nun – La vocazione del male, horror del 2018 parte del franchise noto come ConjuringVerse, capace tra l’altro di incassare la bellezza di 365 milioni di dollari al Box Office. Ad oggi la giovanissima attrice si è fatta apprezzare per le sue performance nella serie Euphoria, ma anche per film quali Nelle Pieghe del Tempo e L’uomo Invisibile. Non è noto il suo ruolo nel film.

Il film sarà diretto, come noto da tempo, da Michael Chaves, già regista di altri capitoli del franchise (La Llorona – Le lacrime del male e The Conjuring: Per ordine del Diavolo), con Akela Cooper (Malignant) impegnato a scrivere la sceneggiatura. Taissa Farmiga dovrebbe riprendere il ruolo di Sorella Irene, così come Bonnie Aarons quello del demone Valak. Al momento Warner Bros ha fissato la release cinematografica per l’8 settembre 2023.

Questa è la sinossi preliminare di The Nun 2:

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del grande successo mondiale THE NUN segue SORELLA IRENE mentre si trova ancora una volta faccia a faccia con la forza demoniaca VALAK.