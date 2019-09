La Disney ha diffuso in queste ore il primo spot ufficiale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nono capitolo della celebre saga Lucasfilm.

Lo spot in questione s'intitola The Story Ends, e sottolinea la volontà dei produttori di chiudere una volta e per tutte la mitologia degli Skywalker, iniziata lo ricordiamo nel lontano 1977 con Star Wars IV: Una Nuova Speranza.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

Il cast è formato da Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.