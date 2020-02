Storia di un eroe nel primo trailer italiano di Era mio figlio

Notorious Pictures ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Era mio figlio, film diretto da Todd Robinson, ispirato ad un incredibile storia vera.

Ambientato nell’epoca post-Vietnman, Era mio figlio è la toccante storia di un uomo che fece causa al governo americano per richiedere la Medaglia d’onore per la morte eroica di suo figlio durante la grande guerra in Vietnam.

La pellicola conta un cast straordinario formato da Sebastian Stan, William Hurt, Christopher Plummer, Samuel L. Jackson, Ed Harris e Peter Fonda. Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale:

Questa è la vera storia dell’eroe di guerra William Pitsenbarger: un paramedico dell’Aeronautica Militare che ha salvato personalmente oltre 60 uomini, prima di essere ucciso nella più violenta battaglia della guerra del Vietnam. Nonostante la possibilità di fuggire con l’ultimo elicottero dal campo di battaglia, Pitsenbarger preferì rimanere per salvare e difendere tutti i soldati rimasti a terra. Alla fine fu ucciso da un proiettile nemico, sacrificando la propria vita per i suoi compagni. Per le sue azioni eroiche, Pitsenbarger ricevette il più alto riconoscimento militare che un soldato potesse ottenere, la Medaglia d’Onore. Questa medaglia viene assegnata per atti di incredibile valore, che vanno al di là del dovere personale.

La release nelle sale italiane è stata fissata per il 2 aprile 2020.