Netflix ha svelato il poster ufficiale di Monster: La storia di Ed Gein, la nuova stagione della serie antologica di Ryan Murphy.

Il prolifico produttore cinematografico si appresta, dopo i successi ottenuti con le storie di Dahmer e dei fratelli Menendez, si appresta a raccontare la macabra storia del serial killer Ed Gein, le cui gesta hanno ispirato il cinema horror di un’intera generazione. La nuova stagione manterrà, come avvenuto per le stagioni precedenti, un approccio psicologico e disturbante, esplorando la complessità della mente di Gein e il suo impatto sull’immaginario collettivo. Pertanto una forte componente narrativa si concentrerà anche sul legame tra i suoi crimini e l’evoluzione del genere horror.

Conosci i film horror ispirati dalla sua contorta eredità, ma forse non conosci ancora il suo nome… A ottobre, preparati a scoprire la storia agghiacciante dietro la follia: Monster: la storia di Ed Gein arriva su Netflix il 3 ottobre. pic.twitter.com/t534XI6AT5 — Netflix Italia (@NetflixIT) August 27, 2025

Chi è Ed Gein?

Ed Gein (all’anagrafe Edward Theodore Gein), noto anche come “Il Macellaio di Plainfield”, è uno dei serial killer più celebri e disturbanti della storia americana. Nato nel 1906 e morto nel 1984, Gein divenne tristemente famoso negli anni ’50 per aver commesso almeno due omicidi accertati (anche se sospettato di altri) e per aver profanato tombe, utilizzando resti umani per creare oggetti d’arredo e indumenti, come maschere di pelle umana. I crimini di Gein, avvenuti tra gli anni ’40 e ’50, includono omicidi, necrofilia e la creazione di oggetti con resti umani.

Chi interpreta Ed Gein nella serie Monster?

Il serial killer Ed Gein sarà interpretato da Charlie Hunnam, attore noto per aver partecipato a film quali Pacific Rim e Sons of Anarchy. Nel cast saranno presenti anche Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams, ed ancora Suzanna Son, Vicky Krieps, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill e Robin Weigert.

I creatori della serie sono Ryan Murphy e Ian Brennan, con Brennan anche autore della sceneggiatura e regista di alcuni episodi. Altri registi includono Max Winkler (sei episodi) e Carl Franklin. Il lancio su Netflix di Monster: La storia di Ed Gein è stato fissato peril 3 ottobre 2025.