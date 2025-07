Stick | La serie con Owen Wilson tornerà con la Stagione 2

Apple Tv+ ha annunciato che Stick, la serie sportiva con Owen Wilson, tornerà con la seconda stagione.

La serie creata da Jason Keller tornerà con una nuova stagione offrendo al pubblico più cuore, tante risate e presenterà nuovi personaggi, oltre al cast di ritorno che include Wilson, Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño e Lilli Kay.

«Mi sono sentito onorato e ispirato dalla reazione del pubblico a “Stick” e sono entusiasta di realizzare una seconda stagione con questo cast magico, guidato dall’incomparabile Owen Wilson, e il meraviglioso team creativo di Apple TV+», ha dichiarato il creatore Jason Keller. «È una gioia poter continuare a raccontare questa storia. Ma soprattutto, il rinnovo della seconda stagione mi fornirà una scusa innegabile per giocare ancora di più a golf. Grazie, Apple TV+».

«Penso che ci siamo divertiti tutti molto a realizzarlo», ha dichiarato l’attore e produttore esecutivo Owen Wilson. «È davvero bello vedere come lo show abbia conquistato il pubblico e sapere che avremo la possibilità di continuare la nostra storia!».

«Con la prima stagione di “Stick”, il pubblico si è subito innamorato del mondo affascinante, divertente e sincero che Jason, Owen e il loro team hanno saputo creare», ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. «Ci sono molte altre sorprese in serbo per i fan della serie e siamo entusiasti che presto avranno la possibilità di scoprire il prossimo capitolo che attende Pryce Cahill».

Sin dal suo debutto “Stick” ha riscosso il plauso della critica, che ha definito la serie “un colpo da maestro”, “rasserenante”, “ideale per rilassarsi” e “imperdibile per l’estate”.

Nella prima stagione di “Stick”, Owen Wilson interpreta Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista, la cui carriera è deragliata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio e il licenziamento dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell’Indiana, Pryce punta tutto su un diciassettenne problematico di nome Santi (Peter Dager). “Stick” è una commedia sincera e piacevole su una famiglia ritrovata e sulle sue relazioni, ambientata nel mondo del golf come non è mai stato mostrato prima.

Oltre a Wilson e Dager, il cast comprende Marc Maron, Mariana Treviño, Lilli Kay, Judy Greer e Timothy Olyphant, e vede la partecipazione di superstar del golf come Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndam Clark e altri. Tra i vari camei, figurano Jim Nantz e Trevor Immelman, Matt Scharff, Brad Dalke e Garrett Clark di Good Good, nonché l’appassionato di golf Dan Rapaport.

“Stick” è ideata da Jason Keller, che è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Owen Wilson, Ben Silverman per Propagate Content e Guymon Casady di Entertainment 360. La serie è prodotta anche da Howard T. Owens, Rodney Ferrell, Drew Buckley, Lee Eisenberg, Natalie Sandy, Christopher Moynihan, Bill Callahan, Valerie Faris e Jonathan Dayton. Faris e Dayton sono i registi insieme a David Dobkin, Jaffar Mahmood, M.J. Delaney e John Hamburg.

