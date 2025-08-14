Netflix ha svelato il trailer di Steve, l’intenso dramma con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy.

Il film trae ispirazione da “Shy”, romanzo firmato da Max Porter nel 2023, è ambientato negli anni novanta in un riformatorio per ragazzi problematici, e racconta gli eventi difficili avvenuti nel corso di una singola giornata. Cillian Murphy presta il volto a Steve, il preside del riformatorio.

Steve sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF) a settembre 2025, con un rilascio in sale selezionate dal 19 settembre. Netflix proporrà Steve sul suo catalogo a partire dal 3 ottobre.

Steve | La trama del film

Ambientato negli anni ’90, il film segue una giornata cruciale nella vita di Steve, un preside di una scuola di riforma per ragazzi con difficoltà comportamentali e sociali. Steve lotta per mantenere l’integrità della scuola, minacciata di chiusura, mentre affronta problemi di salute mentale. Parallelamente, seguiamo Shy, uno studente problematico che cerca di conciliare la sua fragilità interiore con impulsi violenti e autodistruttivi. Il film è una rivisitazione del romanzo Shy di Max Porter, con un focus sul punto di vista di Steve.

La regia è stata curata da Tim Mielants, mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso autore del romanzo Max Porter. Il cast, oltre al già citato Murphy, conta anche la presenza di Jay Lycurgo (Shy), Tracey Ullman, Simbi Ajikawo (Little Simz), Emily Watson, e altri attori come Douggie McMeekin, Youssef Kerkour, e Roger Allam.