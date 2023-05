Il racconto di Stephen King dal titolo The Life Of Chuck diventa un film

L’immensa mole di racconti del terrore firmati da Stephen King continua ad offrire ad Hollywood una base incredibile per adattamenti potenzialmente di successo.

Alcuni minuti dopo aver parlato di The Monkey, il cui adattamento verrà prodotto da James Wan, un nuovo racconto di Stephen King ha ottenuto l’interesse degli studios, parliamo infatti di The Life of Chuck, un racconto inserito all’interno della raccolta del 2020 dal titolo “If It Bleeds“.

Secondo Empire, infatti, il racconto sarà adattato per lo schermo da Mike Flanagan (Hill House), un vero specialista del genere horror, qui impegnato non solo come regista, ma anche come sceneggiatore. Il filmmaker avrà l’ottima compagnia nel cast di attori di grande impatto quali Tom Hiddleston (Loki) e Mark Hamill (Star Wars).

IL RACCONTO “THE LIFE OF CHUCK”

Si tratta di tre storie apparentemente separate, ma collegate narrativamente per raccontare la biografia di Charles Krantz al contrario, iniziando con la sua morte per un tumore al cervello a 39 anni e finendo con la sua infanzia in una casa apparentemente infestata. Sebbene ci siano elementi soprannaturali (e anche apocalittiche), il racconto è meno incentrato sulla paura rispetto ad alcune delle altre storie di King.