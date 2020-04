Stellan Skarsgard nel cast di Cassian Andor, la seconda serie Star Wars

L'attore Stellan Skarsgard è entrato in trattativa per il cast di Cassian Andor, la seconda serie in live-action dedicata all'universo Star Wars.

Noto per il suo ruolo del dottor. Erik Selvig nel Marvel Cinematic Universe, l'attore Stellan Skarsgard viene dato, così come Kyle Soller, in trattativa per un ruolo nella serie live-action dedicata a Cassian Andor, pensata come spin-off di Rogue One: a Star Wars Story. A tal proposito, Variety non ha saputo dare particolari sui ruoli assegnati ai due attori.

Ad oggi non ci sono dettagli sulla data di inizio riprese di Cassian Andor.

CASSIAN ANDOR

: Diego Luna, Alan Tudyk. TRAMA : Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie.

: Al centro degli eventi raccontati ci sarà Andor e la storia sarà ambientata all’inizio della Ribellione contro l’Impero. Il progetto viene descritto come un thriller ambientato nel mondo delle spie. IN TV: Su Disney+ dal 2021.