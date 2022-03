STARZPlay: le novità di aprile sul canale Amazon PrimeVideo

Vi presentiamo le novità di aprile che saranno distribuite su STARZPlay, canale disponibile in Italia sulla piattaforma Amazon PrimeVideo.

STARZPlay: le novità di aprile

A fine aprile arriva in anteprima assoluta la serie Gaslit, con Julia Roberts nei panni di Martha Mitchell, moglie del procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato da Sean Penn. Gli otto episodi basati sulla prima stagione dell’acclamato podcast Slow Burn, raccontano la storia della donna che per prima ha denunciato i fatti avvenuti al Watergate Hotel di Washington, distruggendo la presidenza Nixon e il proprio matrimonio. Ma prima che gli eventi le dessero ragione, è stata diffamata ed etichettata come delirante, con diagnosi mediche di paranoia. Non perdete questa serie storica elettrizante, dal 24 aprile in streaming su STARZPLAY.

Il 17 aprile va in onda il finale di stagione della horror comedy con Courteny Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino, Shining Vale. La famiglia Phelps è alle prese con le “allucinazioni” che Pat sta avendo nell’antica, spettrale, casa in periferia, dove si sono trasferiti e dove lei sembra avere ritrovato la linfa creativa. Scopriamo il suo rapporto con il fantasma Rosemary e, finalmente, il finale del suo secondo romanzo.

