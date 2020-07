Stargirl avrà una seconda stagione, ma in esclusiva per The CW

La serie tv Stargirl ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, ma a quanto pare passerà da DC Universe a The CW.

Pensata per il servizio digitale DC Universe, la serie tv tratta dall’omonimo personaggio DC Comics è stata promossa ufficialmente nel celebre Arrowverse dell’emittente The CW.

Come i nostri lettori ricorderanno, gli episodi della prima stagione negli Usa sono andati in onda prima su DC Universe, e solo in seconda battuta su The CW, un passaggio completamente eliminato per i nuovi episodi.

STARGIRL

PRODUZIONE : Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da G eoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions.

: Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da eoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions. CAST : Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman.

: Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman. TRAMA : Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato.

: Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato. In Tv : In onda su DC Universe dal 18 maggio 2020. Dal 19 maggio su The Cw.

: In onda su DC Universe dal 18 maggio 2020. Dal 19 maggio su The Cw. RINNOVO: La serie ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.