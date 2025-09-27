Star Wars | Il Volume 3 di Visions si mostra con un trailer

Disney+ ha svelato il trailer di Star Wars: Visions – Volume 3, la fortunata serie anime ambientata nell’universo Guerre Stellari.

Con un lancio in piattaforma previsto per il 29 ottobre 2025, la serie anime dal formato antologico si prepara ad omaggiare ancora il mito di Star Wars offrendo agli appassionati nove corti realizzati da nove diversi studi d’animazione: david production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, TRIGGER, WIT STUDIO.

Guardate qui il trailer di Star Wars: Visions – Volume 3

Star Wars: Visions | La Serie Anime Antologica

Creata da Lucasfilm e Disney per percorrere nuove strade “non canoniche” all’interno dell’universo Star Wars, la serie anime Visions ha ricevuto da subito il plauso della critica, ma anche l’entusiasmo dei fan, anche quelli più scettici. Lo stile “diversificato” utilizzato dai vari studi d’animazione giapponesi ha permesso di ottenere un prodotto più unico che raro, capace di trascendere le normali percezioni della narrazione classica. Entrambe le prime due stagioni hanno ottenuti risultati medi su Rotten Tomatoes superiori al 90%.

Gli executive producer di Star Wars: Visions Volume 3 sono James Waugh, Josh Rimes e Jacqui Lopez. Justin Leach è il co-executive, mentre Flannery Huntley e Kanako Shirasaki sono i produttori.

Il Volume 1 ha contato sulla collaborazione di Kamikaze Douga, Studio Colorido, Geno Studio, Trigger, Kinema Citrus, Production IG e Science Saru.

ha contato sulla collaborazione di Kamikaze Douga, Studio Colorido, Geno Studio, Trigger, Kinema Citrus, Production IG e Science Saru. Il Volume 2, invece, ha contato sulla collaborazione di Aardman (Regno Unito), El Guiri (Spagna), Cartoon Saloon (Irlanda), Punkrobot (Cile), Studio Mir (Corea del Sud), Studio La Cachette (Francia), 88 Pictures (India), D’art Shtajio (Giappone) insieme a Lucasfilm (Stati Uniti) e Triggerfish (Sudafrica/Irlanda).

DISNEY+

