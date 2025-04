Il celebre Star Wars Celebration è stato teatro della presentazione ufficiale del nuovo film live-action dal titolo Star Wars: Starfighter.

Da tempo finito sulla bocca degli addetti ai lavori, il nuovo film in live-action dell’universo Star Wars si è finalmente palesato sul palco dello Star Wars Celebration, quest’anno andato in scena a Tokyo, in Giappone. Il titolo sarà Star Wars: Starfighter, e la sua uscita al cinema è stata fissata per il 28 maggio 2027, giusto un anno dopo quella di The Mandalorian & Grogu, il film dell’universo creato da George Lucas che ha avuto l’onore di aprire questa nuova edizione dell’evento mondano.

Ebbene, il nuovo film sarà diretto da Shawn Levy, reduce dal successo ottenuto con Deadpool & Wolverine, co-scritto dallo stesso regista assieme al suo collaboratore Jonathan Tropper, e vedrà tra i protagonisti del cast il più volte citato nei rumours del recente passato “Ryan Golsing”. Le due stelle hollywoodiane sono salite sul palco dello Star Wars Celebration per allietare i presenti ed offrire alcune impressioni sulla loro prossima esperienza cinematografica.

Di cosa parlerà Star Wars: Starfighter? Beh, nessuno dei ha voluto sbilanciarsi in dichiarazioni, è noto però che Skyfighter sarà ambientato 5 anni dopo gli eventi di “L’ascesa di Skywalker” e che vedrà l’introduzione di nuovi personaggi. A tal proposito, Levy ha dichiarato: “Sarà un’avventura a sé stante con personaggi completamente nuovi“.

Star Wars | Quali altri film sono in produzione?

Sul palco dell’evento in quel di Tokyo è salita anche Kathleen Kennedy (CEO di Lucasfilm), ed il suo intervento è stato mirato al futuro del franchise Star Wars, con particolare attenzione a quelli che sono ancora i film in via di sviluppo per lo studios.

Dopo i già citati The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Fighter, l’universo Guerre Stellari potrebbe continuare con Dawn Of The Jedi di James Mangold, il film senza titolo di Taika Waititi, la nuova trilogia targata Simon Kinberg, ed il film di Sharmeen Obaid-Chinoy dal titolo New Jedi Order con Daisy Ridley. In totale i film che arriveranno al cinema dal prossimo anno in poi dovrebbero essere 8.

Star Wars: Starfighter | La data d’uscita

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY — Star Wars (@starwars) April 18, 2025