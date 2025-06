Mia Goth sarà tra i protagonisti di Star Wars: Starfighter, uno dei prossimi film della saga in arrivo al cinema.

Reduce dal successo ottenuto con la saga horror MaxXxine, l’attrice Mia Goth si prepara ad entrare a far parte dell’universo Star Wars. Secondo un articolo redatto da Deadline, infatti, la Goth affiancherà Ryan Gosling nel cast di Star Wars: Starfighter, il film diretto da Shawn Levy ed annunciato in occasione dell’ultima edizione dello Star Wars Celebration.

Le riprese del film dovrebbero partire questo autunno, mentre la release cinematografica è stata fissata per il 28 maggio 2027. La sceneggiatura è stata firmata da Jonathan Tropper, e vedrà la sua collocazione temporale 5 anni dopo gli eventi che hanno chiuso la Saga degli Skywalker. A tal proposito, Levy ha dichiarato: “Sarà un’avventura a sé stante con personaggi completamente nuovi“.

Star Wars | Quali altri film sono in produzione?

Dopo i già citati The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Fighter, l’universo Guerre Stellari potrebbe continuare con Dawn Of The Jedi di James Mangold, il film senza titolo di Taika Waititi, la nuova trilogia targata Simon Kinberg, ed il film di Sharmeen Obaid-Chinoy dal titolo New Jedi Order con Daisy Ridley. In totale i film che arriveranno al cinema dal prossimo anno in poi dovrebbero essere 8.