Star Wars: Starfighter | Matt Smith avrà un ruolo nel film

Il noto attore Matt Smith ha ottenuto un ruolo nel film Star Wars: Starfighter, il prossimo capitolo dell’universo creato da George Lucas.

Secondo un aggiornamento riportato in rete da SuperHeroHype, l’ingaggio del celebre interprete della serie iconica Doctor Who riguarderebbe “uno dei ruoli da villain” presenti nel prossimo film Star Wars. Nessun altro dettaglio è stato aggiunto dalla fonte. In aggiunta alla notizia dell’ingaggio di Matt Smith, la fonte ha rivelato che Lucasfilm ha offerto nel recente passato un ruolo anche a Mikey Madison (premio Oscar per Anora), ma che nessun accordo è stato infine raggiunto.

Le riprese di Star Wars: Starfighter dovrebbero partire questo autunno, con una release cinematografica stata fissata per il 28 maggio 2027. La sceneggiatura è stata firmata da Jonathan Tropper, con Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) pronto a dirigere. Al momento nel cast, oltre al suddetto Matt Smith, sono presenti Ryan Gosling e Mia Goth.

Secondo le dichiarazioni offerte da Levy, il film vedrà la sua collocazione temporale 5 anni dopo gli eventi che hanno chiuso la Saga degli Skywalker, ma ciononostante non avrà collegamenti diretti con quella storia. A tal proposito, Levy ha dichiarato: “Sarà un’avventura a sé stante con personaggi completamente nuovi“.

Star Wars | Quali altri film sono in produzione?

Oltre a The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter, l’universo Guerre Stellari dovrebbe continuare con Dawn Of The Jedi di James Mangold, il film senza titolo di Taika Waititi, la nuova trilogia targata Simon Kinberg, ed il film di Sharmeen Obaid-Chinoy dal titolo New Jedi Order con Daisy Ridley. In totale i film che arriveranno al cinema dal prossimo anno in poi dovrebbero essere 8.