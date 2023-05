Star Wars: Skeleton Crew, ecco quanti episodi per la prima stagione

Quanti episodi saranno inclusi nella prima stagione di Star Wars: Skeleton Crew? Beh, la risposta è apparsa in rete attraverso il sito ufficiale della Writers Guild of America.

Secondo l’associazione degli sceneggiatori americani, attualmente in stato di sciopero, la prima stagione di Skeleton Crew conterrà 8 episodi, il linea con le altre serie Star Wars, ovvero The Mandalorian, Ahsoka e The Acolyte. Al momento rimane ancora un mistero riguardo la messa in onda su Disney+.

SKELETON CREW

La serie è stata creata da Jon Watts. Tra i registi annunciati lo stesso Watts, David Lowery, Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. In cabina produttiva Dave Filoni, Christopher Ford e Jon Favreau. NEL CAST Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Kerry Condon e Robert Timothy Smith. La messa in onda su Disney+ è attesa per il 2023.

La serie è attualmente in fase di post-produzione ed è stata descritta come un classico racconto in stile Amblin, però non necessariamente destinata ai soli bambini. La prima stagione conterà 8 episodi.