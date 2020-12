Star Wars: in produzione le serie Lando, Ahsoka e Rangers of the New Republic

L’universo televisivo Star Wars sta per ampliarsi con tre nuove serie in live action, l’annuncio durante l’evento Investor Day della Disney.

Approfittando del panel Lucasfilm, in cui sono arrivati tanti importanti annunci relativi all’universo Star Wars, sono state annunciate le produzioni di tre nuove serie in live action. I titoli delle serie sono Lando, Ahsoka e Rangers of the New Republic.

La serie Lando sarà chiaramente incentrata sul personaggio di Lando Carlissian, vedrà Justin Simien (creatore di Dear White People) come showrunner, e sarà destinata a Disney+. Al momento non sono stati annunciati altri dettagli a riguardo, ma in fondo alla pagina è possibile apprezare il primo logo-titolo.

La serie Ahsoka, come ovvio dal titolo, vedrà protagonista la Jedi Ahsoka, con Rosario Dawson che riprenderà il ruolo dopo averlo ottimamente interpretato in un episodio di The Mandalorian. Anche in questo caso la destinazione sarà Disney+. Mancano dettagli su Rangers of the New Republic, ed è noto che sarà destinata, anche in questo caso a Disney+. Trovate i loghi di queste due serie in fono alla pagina.

Jon Favreau and Dave Filoni are producing 2 NEW Star Wars shows for Disney+.



Rangers of the New Republic

Star Wars AHSOKA



The Mandalorian Season 3 will begin streaming Christmas 2021.



This is in addition to "Andor", "Obi-Wan Kenobi", "Lando" and a R2-D2 & C-3PO show! pic.twitter.com/SmYgAch2Cm — DSNY Newscast (@DSNYNewscast) December 10, 2020