Star Wars | Una nuova foto dal set dal film Starfighter

Il regista Shawn Levy è tornato ad aggiornare i fan sullo stato della produzione di Star Wars: Starfighter, il nuovo film della saga Guerre Stellari.

Dopo aver mostrato un primo sguardo in occasione dell’annuncio del cast e dell’inizio delle riprese (ecco il nostro articolo), il regista del successo globale Deadpool & Wolverine ha rilasciato sui propri account social una nuova foto. Lo scatto in questione, accompagnato dalla didascalia “Da qualche parte nel Mediterraneo” mostra i look dei personaggi intepretati da Ryan Gosling e giovane Flynn Gray.

Guardate il nuovo scatto di Star Wars: Starfighter qui.

Quale sarà il cast di Star Wars: Starfighter?

Il cast di Star Wars: Starfighter, oltre ai già citati Ryan Gosling, Matt Smith e Mia Goth, anche la plurinominata Amy Adams, Aaron Pierre di Rebel Ridge, Simon Bird di The Inbetweeners, Daniel Ings di I Hate Suzie, la star della produzione del West End di Hamilton, Jamael Westman, e il giovane Flynn Gray, quest’ultimo in foto con Gosling (qui di seguito).

Star Wars: Stafighter sarà diretto da Shawn Levy. La sceneggiatura è stata invece firmata da Jonathan Tropper. Il nuovo capitolo della saga Guerre Stellari sarà nelle sale il 28 maggio 2027.

In occasione del via alle riprese, il regista ha dichiarato (via Empire): “Provo un profondo senso di entusiasmo e onore per l’inizio della produzione di Star Wars: Starfighter . Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato, invitandomi a sviluppare un’avventura originale in questa incredibile galassia di Star Wars , questa esperienza è stata un sogno che si è avverato, creativamente e personalmente. Star Wars ha plasmato la mia percezione di ciò che una storia può fare, di come personaggi e momenti cinematografici possano vivere con noi per sempre. Unirmi a questa galassia narrativa con collaboratori così brillanti, sullo schermo e fuori, è l’emozione di una vita.”

Quando sarà ambientato Star Wars: Starfighter rispetto agli altri film?

Il film Star Wars: Starfighter vedrà la sua collocazione temporale 5 anni dopo gli eventi che hanno chiuso la Saga degli Skywalker, ad affermarlo è stato lo stesso Levy nel recente passato. Inoltre il regista ha affermato che il suo film non avrà collegamenti diretti con quella storia. A tal proposito, Levy ha dichiarato: “Sarà un’avventura a sé stante con personaggi completamente nuovi“.

Star Wars | Quali altri film sono in produzione?

Oltre a The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter, l’universo Guerre Stellari dovrebbe continuare con Dawn Of The Jedi di James Mangold, il film senza titolo di Taika Waititi, la nuova trilogia targata Simon Kinberg, ed il film di Sharmeen Obaid-Chinoy dal titolo New Jedi Order con Daisy Ridley. In totale i film che arriveranno al cinema dal prossimo anno in poi dovrebbero essere 8.