Star Wars: La serie su Obi-Wan Kenobi sarà autoconclusiva

Tra poco meno di un mese, se non prima, dovrebbe partire le riprese della tanto attesa serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi, ma nel frattempo Lucasfilm ha scelto di rilasciare qualche piccola informazione.

Parlando con The Wrap, la CEO di Lucasfilm “Kathleen Kennedy” ha confermato che al momento la pre-produzionne della mini-serie è a buon punto, e che la showrunner Deborah Chow sta facendo un ottimo lavoro.

Ad una prima lettura queste dichiarazioni non sembrano dire molto, ma è in quel “mini-serie” che c’è tanto su cui riflettere. Con la parola “mini-serie”, infatti, la Kennedy ha confermato di fatto che lo show non avrà una seconda stagione (come The Mandalorian), ma che verterà quindi su una storia autoconclusiva. Come dire: poche parole ma di forte impatto.

OBI-WAN KENOBI (SERIE TV)