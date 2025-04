Star Wars | Lucasfilm pensa al genere horror

Cosa pensereste se vi dicessimo che in futuro sarà possibile apprezzare la saga Star Wars anche in chiave horror? Beh, a quanto pare non si tratta di pura fantasia!

Con la seconda – ed ultima – stagione di Andor oramai in fase di lancio, il filmmaker/showrunner dello show Tony Gilroy è stato raggiunto da Business Insider facendo trapelare che in casa Disney ci sarebbero piani per portare il genere horror all’interno della famosissima saga creata da George Lucas. Gilroy, di fatto, ha affermato di credere che ce ne sia già uno in fase di sviluppo: “Lo stanno facendo. Penso che lo stiano facendo. Credo che ci stiano lavorando, sì.”

Chiaramente Gilroy non ha voluto approfondire le sue dichiarazioni, e tra l’altro da parte di casa Disney non sono arrivati commenti a riguardo. Sarà un film? Una serie tv? Solo speculazioni? Beh, non resta che attendere nuove conferme a riguardo.

A voi piacerebbe un giorno guardare al cinema o su Disney+ un progetto Star Wars horror? Rispondete nei commenti.

Star Wars: Andor | La Seconda Stagione in Arrivo

La serie è stata creata da Tony Gilroy, che è anche l’executive producer insieme a Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna, Luke Hull e John Gilroy. Tony Gilroy ha scritto i primi tre episodi, mentre Beau Willimon gli episodi 4-6; Dan Gilroy ha scritto gli episodi 7-9 e Tom Bissell gli episodi 10-12. I registi della serie sono Ariel Kleiman (episodi 1-6), Janus Metz (episodi 7-9) e Alonso Ruizpalacios (episodi 10-12).

Lucasfilm e Disney+ hanno diffuso un lungo video che riassume tutti gli eventi principali della prima stagione.

La seconda stagione di Andor è interpretata da Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.

Trama: Ricca di intrighi politici, pericoli, tensioni e imprese ad alto rischio, la serie è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story, che ritrae un eroico gruppo di ribelli che ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero: La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977. Andor riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One per raccontare la storia dell’eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino.