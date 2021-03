Star Wars: Kevin Feige NON lavorerà al prossimo film della serie

Kevin Feige, CEO dei Marvel Studios, non lavorerà al prossimo lavoro della serie di Star Wars, e lascerà pertanto tutto nelle mani di Kathleen Kennedy, come noto CEO di Lucasfilm.

In un’intervista rilasciata a Entertainmente Weekly, Kevin Feige ha confermato che non lavorerà alle prossime produzioni Star Wars destinate alla piattaforma Disney+, affidando il tutto a Kathleen Kennedy.

Eppure, a gennaio, Kevin Feige si esprimeva così: “Non è roba che abbiamo annunciato o in cui ci siamo imbarcati. Quindi posso solo dire che ci sono una serie di progetti Marvel su cui ci stiamo concentrando. Il cosa, dove e quando [del film di Star Wars] non lo so. Sono elettrizzato per “The Book of Boba Fett”, la serie di “Rogue One”, la serie di Obi-Wan, il film di Patty e il film di Taika [ride]. Dopo “Thor: Love and Thunder”, naturalmente.”

Continuate. a leggerci, per rimanere aggiornati sulla vicenda.