Star Wars: Preoccupano le condizioni di salute di Jake Lloyd, il giovane Anakin

Preoccupano le condizioni di salute di Jake Lloyd, attore che in tenera età ha dato volto al piccolo Anakin Skywalker in Star Wars: La minaccia fantasma.

Uscito dai radar delle celebrity oramai da tempo immemore, l'attore ora 30enne sembra attraversare un momento davvero difficili. Queste sono le parole della famiglia raccolte da Geeknewsnow:

Vorremmo ringraziare tutti per le parole gentili, il sostegno e la benevolenza. A Jake è stata diagnosticata la schizofrenia paranoide, ma purtroppo soffre anche di anosognosia, che causa una mancanza di riconoscimento della sua malattia. Questo senza contare la battaglia che sta affrontando, che è stata molto ardua dopo la tragica morte della sua sorella minore, Madison. Si è trasferito più vicino alla sua famiglia e siamo tutti uniti nel dargli sostegno. È ancora una persona gentile e premurosa e speriamo che torni a essere felice come un tempo. Jake continuerà a fare progressi grazie all’affetto e al sostegno che continuate a mostrare.

Non tutti sanno che l'attore Jake Lloyd ha subito bullismo, e sofferto di stress già dalla tenera età di nove anni, e questo a causa del ruolo interpretato nella celebre saga. Nel 2015 è stato arrestato per guida pericolosa con resistenza a pubblico ufficiale, e nel 2016 è stato trasferito in una struttura psichiatrica dopo aver scontato dieci mesi di prigione.

Con la speranza di avere notizie positive gli auguriamo una buona guarigione.