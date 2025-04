L’universo Star Wars è in continua espansione con film e serie tv in arrivo nei prossimi anni, uno di questi progetti potrebbe essersi rivelato nelle ultime ore.

Dopo una serie di annunci arrivati dall’atteso evento Star Wars Celebration andato in scena prima di Pasqua, è stato Deadline questa mattina ha riportare alla luce una voce secondo cui una nuova serie tv sarebbe in fase di sviluppo in casa Lucasfilm.

La nuova serie tv, al momento usiamo il condizionale vista la natura non certa della fonte, sarebbe stata affidata a Carlton Cuse ed a suo figlio Nick Cuse, due sceneggiatori molto prolifici che hanno dalla loro una serie di crediti di grande rilievo. Nessun altro dettaglio sulla serie Star Wars è stato al momento rivelato, sarà nostra premura aggiornarvi nel cast.

Carlton Cuse attualmente è co-showrunner della serie “Pulse“, mentre in passato ha contribuito alla realizzazione della serie cult “Lost“, inoltre è stato di recente è stato showrunner della serie Prime Video “Jack Ryan“. Nick Cuse, invece, è stato tra gli sceneggiatori della serie Wachtmen e The Leftovers.