E' partito ufficialmente il conto alla rovescia che porterà all'uscita nelle sale italiane di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, e UCI Cinemas è pronto ad accogliere i fan.

Il circuito UCI Cinemas ha ufficialmente aperto la campagna prevendite per acquistare i tickets relativi alla proiezione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Ma le sorprese per i fan della saga Guerre Stellari non sono certo finite qui.

Attraverso il mini-siti UCI, infatti, sarà possibile partecipare al concorso a premi collegato al film, e testare allo stesso tempo la conoscenza dell'universo Star Wars.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker (UCI Cinemas)

Milano, 23 ottobre 2019 – Il 18 dicembre nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Star Wars: L’ascesa di Skywalker,il terzo e ultimo capitolo della “trilogia sequel” composta da Star Wars: Il risveglio della Forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Un’occasione unica per i fan della saga di Guerre Stellari per assistere allo scontro finale tra Impero e Resistenza.

In attesa dell’arrivo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, UCI Cinemas offre la possibilità di vincere premi esclusivi sul sito https://starwars.ucicinemas.it/, dove è già possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere alle proiezioni del lungometraggio nelle multisale del Circuito UCI.

Dal 22 ottobre al 10 novembre, infatti, registrando sempre sul sito https://starwars.ucicinemas.it/ il biglietto acquistato online in prevendita, gli spettatori potranno scoprire subito se sono tra i fortunati vincitori di una delle 5000 t-shirt di Star Wars in palio. Inoltre fino al 31 ottobre, per ogni biglietto registrato, i fan parteciperanno all’estrazione di due biglietti per vedere il film nel Cinema Odeon Luxe Leicester Square di Londra. In palio anche un incredibile viaggio in Giordania, alla scoperta dei luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende raccontate nel film. Inoltre per raddoppiare le possibilità di vincere il viaggio, i più esperti potranno mettersi alla prova con UCI Cinemas – Star Wars Quiz e sbloccare, grazie alla registrazione del biglietto, l’esclusivo livello bonus.

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere a Star Wars: L’ascesa di Skywalker anche presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

Il cast è formato da Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

Sinossi. Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.