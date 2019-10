Il giorno dopo il lancio virale del trailer finale (qui), con primo record annesso (qui), Star Wars: L'ascesa di Skywalker è ancora al centro dell'attenzione oggi.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Collider è noto che Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha raggiunto un nuovo record, e questo relativo alla sua durata. Il noto portale ha infatti confermato che il film in arrivo a dicembre avrà la durata maggiore di tutta la saga creata da George Lucas. Il tempo che i fan passeranno in sala sarà 155 minuti, ovvero 3 minuti in più di quello passato per Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Ecco di seguito la lista dei film Star Wars, con relative durate:

Star Wars: Episode IV – Una Nuova Speranza (1977) -121 Minuti

Star Wars: Episode V – L'impero colpisce ancora (1980) -124 Minuti

Star Wars: Episode VI – Il ritorno dello Jedi (1983) -131 Minuti

Star Wars: Episode I – La Minaccia Fantasma (1999) -136 Minuti

Star Wars: Episode II – L'attacco dei Cloni (2002) -142 Minuti

Star Wars: Episode III – La vendetta dei Sith (2005) -140 Minuti

Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) -138 Minuti

Rogue One: A Star Wars Story (2016) -133 Minuti

Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017) -152 Minuti

Solo: A Star Wars Story (2018) -135 Minuti

Star Wars: L'ascesa di Skywalker (2019) -155 Minuti

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

Il cast è formato da Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

Sinossi. Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.