Con l'uscita nelle sale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker il circuito cinematografico UCI Cinemas ha messo in calendario una serie di appuntamenti legati al mondo del cosplay.

Nel particolare, attraverso il lancio di un comunicato ufficiale, UCI Cinemas ha ufficializzato un vero e proprio calendario fitto appuntamenti immancabili per tutti gli amanti del fenomeno cosplay.

Tutti gli appuntamenti andranno a coprire la quattro giorni che andrà dal 18 al 22 dicembre prossimo, tutte date che andranno a coprire il prima, dopo e durante l'esordio in sala di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Per maggiori informazioni, ecco il comunicato ufficiale UCI Cinemas.

STAR WARS: L'ASCESA DI SKYWALER - EVENTO UCI

Milano, 16 dicembre 2019 – Negli UCI Cinemas parte il tour dei gruppi di costuming ufficiali per celebrare l'arrivo sul grande schermo di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il nono episodio della saga di Star Wars in uscita nelle sale il 18 dicembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. A partire dal 18 dicembre in 18 multisale selezionate del Circuito UCI sarà possibile vedere da vicino tutti i personaggi della saga, incontrando i gruppi internazionali di costuming ufficiali 501st Legion Italica Garrison, Rebel Legion italian base, Saber Guild Trento, Mandalorian Mercs e Jedi Generation. I figuranti saranno a disposizione del pubblico per foto, selfie e scatti esclusivi da conservare e postare come ricordo di una giornata stellare.

Sulla pagina Facebook di UCI Cinemas saranno pubblicati gli aggiornamenti dell’iniziativa: www.facebook.com/ucicinemasitalia.

Di seguito il programma degli eventi:

Mercoledì 18 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 - UCI Showville Bari, UCI Bicocca, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Catania, UCI Montano Lucino, UCI Lissone, UCI Porta di Roma e UCI Orio.

UCI Showville Bari, UCI Bicocca, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Catania, UCI Montano Lucino, UCI Lissone, UCI Porta di Roma e UCI Orio. Venerdì 20 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 - UCI Molfetta, UCI Luxe Marcon e UCI Porta di Roma.

UCI Molfetta, UCI Luxe Marcon e UCI Porta di Roma. Sabato 21 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 - UCI Alessandria, UCI Bicocca, UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI MilanoFiori, UCI Moncalieri, UCI Orio, UCI Parco Leonardo, UCI Porta di Roma e UCI Fiumara.

UCI Alessandria, UCI Bicocca, UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI MilanoFiori, UCI Moncalieri, UCI Orio, UCI Parco Leonardo, UCI Porta di Roma e UCI Fiumara. Domenica 22 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 - UCI Bicocca, UCI Bolzano, UCI Catania, UCI Fiumara, UCI Messina, UCI MilanoFiori, UCI Moncalieri, UCI Orio, UCI Parco Leonardo, UCI Porta di Roma e UCI Verona.

Le prevendite per partecipare alle proiezioni di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker in programma negli UCI Cinemas sono aperte. Lucasfilm e il regista J.J. Abrams trasportano di nuovo gli spettatori in una galassia lontana lontana, con la conclusione di una saga epica, che vede la nascita di nuove leggende in uno scontro finale per la libertà.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker è diretto da J.J. Abrams. La sceneggiatura è firmata da J.J. Abrams e Chris Terrio.

CAST: Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Anthony Daniels, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Naomi Ackie, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, Matt Smith e Richard E. Grant.

TRAMA: Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Il film arriverà nelle sale il 20 dicembre 2019. In Italia il 18 dicembre.