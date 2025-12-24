Il veterano di The Expanse “Thomas Jane” è entrato nel cast del finale di serie Star Trek: Strange New Worlds.

Thomas Jane (The Expanse, The Punisher) è stato ingaggiato per interpretare una versione giovane del leggendario Dr. Leonard “Bones” McCoy nel finale di serie di Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+). Jane apparirà in un episodio che esplorerà il passato del personaggio iconico di DeForest Kelley, focalizzandosi sul suo periodo prima di entrare nell’equipaggio dell’Enterprise di Kirk. L’episodio è descritto come un “omaggio affettuoso” al McCoy classico, con il caratteristico umorismo cinico e il contrasto con Spock. (Fonte: THR)

La quinta – ed ultima – stagione di Strange New Worlds, con Anson Mount (Pike), Ethan Peck (Spock) e Rebecca Romijn (Number One), è attualmente in produzione a Toronto. Oltre a Jane, è stato confermato il ritorno di Paul Wesley come Kirk e l’ingresso di Martin Quinn come Scotty (già visto nel finale della stagione 2).

La data di lancio su Paramount+ non è ancora stata annunciata, ma è prevista per fine 2026/inizio 2027.

La serie è interpretata da Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, insieme ad alcune guest stars come Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano e Carol Kane, oltre alla speciale guest star Paul Wesley.

In cabina di produzione CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Akiva Goldsman (Weed Road Pictures) and Henry Alonso Myers (HMRX) sono i co-showrunner.

Nella quarta stagione, l’equipaggio della USS Enterprise, guidato dal Capitano Christopher Pike (Anson Mount), “si imbarca in una serie di avventure emozionanti e avvincenti tra le stelle. Nel loro viaggio verso nuovi mondi, combatteranno contro demoni interiori e minacce esterne, incontreranno nuovi personaggi, si riuniranno con volti familiari e affronteranno terrificanti alieni. In tutto questo, si sforzano di abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza.