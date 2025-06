Star Trek | Strange New Worlds si chiuderà con la Stagione 5

La serie Star Trek: Strange New Worlds è stata rinnovata da Paramount+ per una quinta stagione, ma sarà anche l’ultima.

Il colosso dello streaming ha comunicato quest’oggi (via Variety) che la serie ambientata nell’universo Star Trek si chiuderà con una quinta stagione da soli sei episodi (tutte le altre sono da 10). Strange New Worlds tornerà con la sua terza stagione (qui il trailer) su Paramount+ il 17 luglio 2025, mentre i lavori per la produzione della quarta sono attualmente in corso, con un rilascio stimato non prima del 2026.

Star Trek: Strange New Worlds è stato presentato in anteprima su Paramount+ a maggio 2022, mentre la seconda stagione ha debuttato l’anno dopo.

I produttori esecutivi Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman hanno dichiarato in una nota di essere “profondamente grati a Paramount+ per l’opportunità di completare la nostra missione di cinque stagioni, proprio come l’avevamo immaginata, insieme al nostro straordinario cast e alla nostra troupe. Fin dall’inizio, Strange New Worlds si è prefissato di onorare ciò che Star Trek ha sempre rappresentato: curiosità sconfinata, speranza e la convinzione che un futuro migliore sia possibile. E ai fan appassionati che si sono coraggiosamente uniti a noi in questo viaggio: grazie. Con altre tre stagioni spettacolari davanti a voi da vedere e apprezzare, quest’avventura è tutt’altro che finita.”

Star Trek: Strange New Worlds | La Serie in Breve

La serie è interpretata da Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, insieme ad alcune guest stars come Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano e Carol Kane, oltre alla speciale guest star Paul Wesley.

In cabina di produzione CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Akiva Goldsman (Weed Road Pictures) and Henry Alonso Myers (HMRX) sono i co-showrunner.