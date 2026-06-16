Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, lo sci-fi di culto che continua a raccogliere il plauso di critica e pubblico. Composta da un blocco di 10 episodi, la nuova stagione farà il suo debutto in anteprima streaming globale il prossimo giovedì 23 luglio 2026. La programmazione sulla piattaforma prevede il rilascio di un nuovo episodio a cadenza settimanale, ogni giovedì, fino all’epilogo previsto per il 24 settembre.

Nel nuovo ciclo di puntate, l’equipaggio della celebre U.S.S. Enterprise si troverà a navigare verso i confini della galassia per mappare territori inesplorati. Il viaggio metterà a dura prova la stabilità dei protagonisti, costretti ad affrontare tanto i propri demoni interiori quanto pericoli di portata planetaria, tra inedite civiltà aliene e grandi ritorni dal passato.

Il Capitano Pike guida l’Enterprise tra minacce aliene e ritorni inaspettati

Dietro le quinte, la conduzione creativa della quarta stagione è affidata ai co-showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers. La quarta stagione vede protagonisti Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, oltre alle guest star Carol Kane e Paul Wesley. La serie è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

La complessa macchina produttiva vede collaborare fianco a fianco CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, con un nutrito team di produttori esecutivi che include, oltre agli showrunner, anche Alex Kurtzman e lo stesso protagonista Anson Mount. Per chi volesse rinfrescarsi la memoria in vista del debutto estivo, le prime tre stagioni complete di Star Trek: Strange New Worlds sono già interamente disponibili nel catalogo della piattaforma.

Vi consigliamo, inoltre, la nostra rubrica dedicata alle migliori produzioni Paramoun+ così da rimanere sempre aggiornati.