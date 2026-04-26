Star Trek: Strange New Worlds 4: il teaser trailer svela la data d’uscita

Paramount+ ha finalmente rilasciato il teaser trailer della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, dove viene ufficializza anche la data della premiere.

Questo primo sguardo ai nuovi episodi porta con sé il peso di dover riconquistare una rotta più definita per la serie. Il teaser punta tutto su un’estetica solida e su una tensione narrativa che sembra voler correggere le sperimentazioni, non sempre gradite, della passata stagione.

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Nel terzo capitolo, infatti, erano presenti diversi — forse troppi — “episodi esperimento”, a tratti percepiti come banali o eccessivamente ispirati a produzioni di genere estranee al cuore della saga. Le nuove sequenze sembrano invece promettere un ritorno a un’esplorazione più concreta. Resta tuttavia un’incognita per i fan: l’esistenza già confermata di un episodio incentrato sui “pupazzi” che, oltre a far sorridere, si spera non faccia arrabbiare l’ala più oltranzista del fandom.

Star Trek: Stranger New Worlds S3 | Recensione

Star Trek: Strange New Worlds

La serie è interpretata da Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, insieme ad alcune guest stars come Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano e Carol Kane, oltre alla speciale guest star Paul Wesley.

In cabina di produzione CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Akiva Goldsman (Weed Road Pictures) and Henry Alonso Myers (HMRX) sono i co-showrunner.

La data di uscita della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds è fissata per il 23 luglio 2026. La serie manterrà il classico appuntamento settimanale ogni giovedì.