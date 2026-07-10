Il futuro della Flotta Stellare è passato da Riccione. Nella splendida cornice del PalaRiccione, durante l’Italian Global Series Festival 2026, Paramount+ ha fatto un regalo senza precedenti ai fan italiani festeggiando i 60 anni di Star Trek.

Il piatto forte della serata? Il red carpet stellare con i protagonisti della serie e la proiezione in anteprima italiana assoluta del primo episodio della quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds. Se vi siete persi l’evento dell’anno per la pop culture, ecco tutto quello che è successo e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi in arrivo su Paramount+.

Un red carpet stellare al PalaRiccione: Chi c’era all’evento

Il pubblico delle grandi occasioni ha accolto con un calore travolgente le stelle della serie sci-fi del momento. A sfilare davanti ai flash dei fotografi c’erano il Capitano in persona, Anson Mount (Christopher Pike), la splendida Rebecca Romijn (Numero Uno) e la talentuosa Celia Rose Gooding (la giovane e amatissima Nyota Uhura).

Ma le sorprese non sono finite qui. Per celebrare i sei decenni del franchise ideato da Gene Roddenberry, sul red carpet sono apparse due vere e proprie leggende della saga: Jeri Ryan, l’indimenticabile Sette di Nove, oltre a Nicholas Meyer, il regista e sceneggiatore dietro ad alcuni dei film più iconici e amati della timeline classica.

Il cast è poi salito sul palco della Sala Concordia per un panel esclusivo moderato da Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games), incentrato sull’incredibile eredità culturale di Star Trek e sulla sua straordinaria capacità di unire generazioni diverse attraverso una visione del futuro sempre ottimista e inclusiva.

Star Trek: Strange New Worlds 4 – Trama e Anticipazioni

Cosa ci aspetta a bordo della U.S.S. Enterprise nei nuovi episodi? La quarta stagione ci riporterà nello spazio profondo negli anni che precedono l’arrivo del Capitano Kirk.

L’equipaggio guidato da Pike sarà chiamato a intraprendere missioni ad alto tasso di suspense verso mondi totalmente inesplorati. Le anticipazioni promettono un mix perfetto di fantascienza classica, dramma e azione: i protagonisti non dovranno solo affrontare terrificanti avversari alieni e minacce esterne, ma saranno costretti a fare i conti anche con i propri demoni interiori. Nonostante le difficoltà, la Flotta Stellare continuerà a lottare per un domani luminoso e pieno di speranza.

Note di produzione

Nel cast della quarta stagione ritroveremo Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding, Jess Bush, Christina Chong, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Carol Kane e Paul Wesley. La produzione è firmata da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, con il duo Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers nel ruolo di co-showrunner.

La quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds debutterà ufficialmente in Italia giovedì 23 luglio 2026 in esclusiva streaming su Paramount+ con 10 episodi a cadenza settimanale.

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