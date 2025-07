Paramount+ ha svelato al Comic-Con di San Diego il trailer ufficiale di Star Trek: Starfleet Academy, la nuova serie Trek in arrivo dal 2026.

Con “Discovery” e “Picard” oramai terminate, e “Strange New Worlds” destinata a chiudere i battenti dopo la sua quinta stagione, l’universo televisivo Star Trek è pronto per entrare in un nuovo percorso narrativo, e Starfleet Academy è senza dubbio la novità che forse occorreva allo zoccolo duro dei fan Trek per continuare a tenersi aggrappati a questo franchise.

Il nuovo trailer mostrato al Comic-Con offre uno sguardo preciso a quello che Paramount+ si appresta a portare sul proprio catalogo dal 2026. Per la prima volta, infatti, l’universo Star Trek vedrà protagonista la Generazione Z, tra speranze, sogni, nuove amicizie e conflitti personali, il tutto ambientato in un contesto di competizione.

Star Trek: Starfleet Academy | Altre informazioni sulla serie

La serie Star Trek: Starfleet Academy è stata annunciata nel marzo del 2023 (la notizia nel dettaglio) come parte del piano di espansione della celebre saga Star Trek. Come già anticipato, Alex Kurtzman e Noga Landau figureranno come produttori e co-showrunners. Gaia Violo, Aaron Baiers, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa e John Weber saranno i produttori. Il primo episodio della serie è stato scritto da Gaia Violo.

Nel cast spiccano i nomi di Holly Hunter, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané, Zoë Steiner, Paul Giamatti, Tatiana Maslany e Gina Yashere. Con loro anche Tig Notaro, Oded Fehr e Mary Wiseman e Robert Ricardo. Lo show è stato prodotto da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. L’inizio dei lavori per la produzione sono previsti entro l’estate 2024.

Questa la descrizione offerta da Paramount+: La serie seguirà le avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare mentre diventano maggiorenni in uno dei luoghi più leggendari della galassia.