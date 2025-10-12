Paramount+ ha svelato questa notte il nuovo trailer di Star Trek: Starfleet Academy in occasione del New York Comic Con.

L’universo televisivo legato al mito di Star Trek si sta preparando a percorrere una strada mai vista prima d’ora, più rivolta alle nuove generazioni pur essendo profondamente legata al canone. In Starfleet Academy, infatti, il focus narrativo è rivolto al pubblico giovane andando così ad emulare operazioni commerciali già percorse più di recente da Gen V con The Boys. Insomma, giovani e di belle speranze, ma comunque immersi nelle problematiche classiche. Ed il nuovo trailer lo conferma..

Guardate il trailer di Star Trek: Starfleet Academy qui

Cosa sappiamo di Star Trek: Starfleet Academy

La serie Star Trek: Starfleet Academy è stata annunciata nel marzo del 2023 (la notizia nel dettaglio) come parte del piano di espansione della celebre saga Star Trek. Alex Kurtzman e Noga Landau figurano come produttori e co-showrunners. Gaia Violo, Aaron Baiers, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa e John Weber sono i produttori. Il primo episodio della serie è stato scritto da Gaia Violo.

Nel cast spiccano i nomi di Holly Hunter, Kerrice Brooks, Bella Shepard, George Hawkins, Karim Diané, Zoë Steiner, Paul Giamatti, Tatiana Maslany e Gina Yashere. Con loro anche Tig Notaro, Oded Fehr e Mary Wiseman e Robert Ricardo. Lo show è stato prodotto da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

La trama di Star Trek: Starfleet Academy

Questo nuovo, emozionante capitolo segue una nuova classe di cadetti mentre si addestrano sotto gli occhi attenti ed esigenti dei migliori della Flotta Stellare. Insieme, affronteranno gli alti e bassi della vita accademica: stringeranno amicizie indistruttibili, si scontreranno in rivalità esplosive, vivranno i primi amori e affronteranno il loro destino come la prossima generazione di ufficiali della Flotta Stellare. Quando un misterioso nuovo nemico minaccia sia l’Accademia che la Federazione stessa, questi cadetti dovranno accettare la sfida o rischiare di perdere tutto ciò per cui hanno appena iniziato a combattere.

Star Trek: Starfeet Academy sarà su Paramount+ dal 15 gennaio 2026.