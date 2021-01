Star Trek Picard 2: Qualche anticipazione da Patrick Stewart

La prima stagione di Star Trek Picard si è conclusa lo scorso 28 marzo e, purtroppo, a causa della pandemia la produzione della nuova stagione è più volte slittata, salvo imprevisti ora fissata al prossimo febbraio.

Sino ad oggi sono poche le novità che gli autori, gli interpreti e la produzione hanno voluto far trapelare, ma ora sir Patrick Stewart, colui che da sempre presta il volto all’iconico Jean-Luc Picard, in una recente intervista ha voluto condividere con i suoi fan alcuni aggiornamenti.

A tal proposito giova ricordare che nella prima stagione abbiamo lasciato l’ex capitano dell’Enterprise tornare in vita attraverso il trasferimento della sua coscienza in un corpo sintetico, invecchiato e depotenziato per l’occasione.

Queste le parole dell’attore in relazione al nuovo corpo di Picard e di come questa nuova situazione possa influenzare il suo personaggio:

“Questa è una domanda che ho sollevato con [il co-creatore Akiva Goldsman [e [lo showrunner Terry Matalas] quando noi tre stavamo discutendo sulla sceneggiatura. Volevo esatamente sapere cosa mi avevano fatto quando mi hanno salvato la vita, e se questo potesse rendere possibile un impatto sulla personalità o sul comportamento di Picard. Penso che probabilmente non possa succedere, ma è una opzione che esiste se dovessimo avere bisogno di usarla. Ma c’è anche un altro aspetto umano che viene introdotto nella seconda stagione, di cui non mi è possibile parlarne, ma credo che possa avere un impatto notevole”.

Patrick Stewart ha poi continuato dicendo:

“In tutte le rappresentazioni realizzate di Star Trek è presente un forte elemento legato a un futuro migliore, e sono sicuro che sarà presente anche nella versione animata quando la vedremo. Ma ci saranno piccoli cambiamenti mentre lavoriamo alla seconda stagione di Picard. Il mondo intorno a noi non è tranquillo, paziente, e democratico come in passato. Ci sono tematiche molto attuali… c’è una sensazione che qualcosa sia andato storto e ora devono ritrovare la propria strada. Spero che avrà un impatto positivo sul pubblico a casa quando la guarderanno. Non diamo lezioni alle persone. Raccontiamo storie, è il nostro lavoro. Ma spero comunque che si trasmettano sensazioni e sono certo che accadrà. Abbiamo problemi e situazioni difficili, non c’è uguaglianza nel mondo e, per quanto a noi possibile, dobbiamo cercare una risoluzione.”

Fonte: comicbook

Star Trek Picard

PRODUZIONE: La serie è prodotta dai CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer è supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie. CAST: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Brent Spiner, Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Jonathan Del Arco, Jeri Ryan.

La prima stagione è stata trasmessa su CBS All Access dal 23 gennaio 2020, in Italia su Amazon Prime Video dal giorno successivo. Non ci sono informazioni riguardo il rilascio della seconda stagione.