Popolo della Terra è il titolo dell’episodio numero 3 della terza stagione di Star Trek Discovery, distribuita in esclusiva da Netflix. Per questo nuovo capitolo delle avventure di Michael Burnham torna in cabina di regia il mitico Numero Uno, Jonathan Frakes. Ecco la nostra recensione.

Dopo i due iniziali episodi, Michael Burnham si riunisce al resto dell’equipaggio e torna a bordo della USS: Discovery dove, dopo un anno di pellegrinaggio nel ruolo di mercante di dilitio, ritrova in vecchi colleghi e amici di un tempo. Non che questa sia di per se una buona notizia per lo spettatore, anzi.

I primi venti minuti buoni dell’episodio sono, purtroppo, occupati dalle grandi rimpatriate smielate tra la protagonista e i vari Saru, Georgiou, Tilly and company. Non è altro che la perpetuazione di uno dei talloni d’Achille che affliggono storicamente Star Trek Discovery. I dialoghi sono infatti di una noia mortale, vaghi, scialbi e non aggiungono assolutamente nulla alla trama principale.

Dopo il sonnellino iniziale, l’episodio vero e proprio parte e non è neanche così male. Ancora una volta abbiamo una trama piuttosto classica (si vede lo zampino di Jonathan Frakes in cabina di regia) nel quale l’equipaggio della Discovery è chiamato a sedare con la diplomazia una disputa tra due mondi il conflitto, in questo caso la Terra e Titano.

Da questo conflitto l’equipaggio ricava un un nuovo membro, un simbionte che sembra avere molte informazioni interessanti per la Flotta. Chiaro il riferimento e l’omaggio alla razza dei Trill e al leggendario personaggio di Dax, tra i protagonisti di Star Trek: Deep Space 9.

La storia del singolo episodio si inserisce abbastanza bene in una trama principale che, in quest’ultima puntata, si delinea più chiaramente: questo “grande fuoco” ha fatto saltare in aria praticamente tutta la Federazione e l’equipaggio della Discovery è impegnato nel raccogliere i cocci e capire come impedire che la cosa si verifichi nel tempo passato da dove originariamente proviene.

Niente da eccepire. Come già accennato nelle recensioni dei precedenti episodi, la trama ci sta tutta e rappresenta un netto miglioramento rispetto ai deliri delle scorse stagioni. Peccato per un equipaggio che proprio non ce la fa a diventare interessante.

Star Trek Discovery 3