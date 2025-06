La Blue Harbor Entertainment ha rilasciato il primo trailer di un nuovo intrigante thriller fantascientifico intitolato Star People, il film indipendente liberamente tratto da un reale evento che avrebbe coinvolto oltre 10.000 persone, considerato come uno dei casi più celebri dell’ufologia contemporanea.

Star People racconta la storia di una donna di nome Claire, interpretata da Kat Cunning, che cerca di scoprire il mistero che avvolge numerosi avvistamenti di Oggetti Volanti non Identificati. Questa la sinossi ufficiale:

Ispirato a The Phoenix Lights (Luci di Phoenix), noto come il più grande avvistamento di massa di UFO nella storia degli Stati Uniti (in Arizona e Nevada nel marzo 1997), Star People è un thriller fantascientifico che racconta la storia di una fotografa che riceve una soffiata che potrebbe finalmente far luce sull’avvistamento di UFO avvenuto durante l’infanzia, ma un’ondata di calore mortale e ospiti inaspettati minacciano di far deragliare la sua ossessiva ricerca di risposte.

Star People | Altri dettagli dal film

Star People è scritto e diretto dal regista indipendente Adam Finberg, al suo primo lungometraggio narrativo dopo aver diretto in precedenza il documentario The Business of Recovery e alcuni altri cortometraggi. Nel cast oltre alla protagonista Kat Cunning trovano spazio McCabe Slye, Eddie Martinez, Adriana Aluna Martinez e Connor Paolo. Prodotto da Josh Shader e Adam Finberg il film sarà presentato in anteprima al Dances With Films Festival 2025 questo mese.

Blue Harbor distribuirà Star People in diverse sale selezionate degli Stati Uniti a partire dal 25 luglio prossimo, mentre uscirà in VOD a partire dal 12 agosto. Ancora non sappiamo se il film potrà essere distribuito anche nel nostro Paese.

Ecco il poster…