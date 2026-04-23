La corsa allo spazio non è mai stata così pericolosa e ricca di segreti. Apple TV ha reso disponibile il trailer ufficiale di Star City, la nuova dramedy dai toni thriller creata dai pluripremiati Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore.

La serie, nata per espandere l’universo ucronico di For All Mankind, debutterà sulla piattaforma il prossimo 29 maggio con i primi due episodi degli otto previsti, portando gli spettatori nel cuore pulsante del programma spaziale dell’Unione Sovietica.

La narrazione di Star City ci riporta al momento in cui l’URSS riuscì a battere gli Stati Uniti portando il primo uomo sulla Luna, ma sposta l’obiettivo dietro la Cortina di Ferro. Attraverso gli occhi di cosmonauti, ingegneri e agenti dell’intelligence, la serie prodotta da Sony Pictures Television esplora i rischi estremi e le cospirazioni che hanno segnato il progresso tecnologico sovietico. Nel cast figurano nomi di rilievo come Rhys Ifans (House of the Dragon), Anna Maxwell Martin e Adam Nagaitis (Chernobyl), che danno vita a un racconto di sacrifici umani e ambizioni politiche.

Star City trailer: intrighi e spionaggio nel cuore della Russia ucronica

Sotto la guida degli showrunner Matt Wolpert e Ben Nedivi, la serie si propone di mostrare il lato oscuro della gloria spaziale, dove ogni passo avanti per l’umanità è stato pagato a caro prezzo da chi viveva all’ombra del Cremlino. La produzione esecutiva è affidata, tra gli altri, a Ronald D. Moore e Maril Davis per Tall Ship Productions. Gli episodi verranno rilasciati a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 10 luglio, promettendo un’immersione totale in un thriller cospirazionista dal ritmo serrato che riscrive la storia del XX secolo.

Star City arriverà su Apple TV dal 29 maggio 2026.

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