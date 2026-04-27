Ci sono film che non invecchiano, ma diventano parte del nostro DNA emotivo. A quarant’anni dal suo debutto, Stand by Me – Ricordo di un’estate si prepara a percorrere ancora una volta i binari della memoria.

Grazie al progetto Nexo Studios “Back to Cult“, il capolavoro diretto da Rob Reiner tornerà nelle sale italiane in una splendida versione restaurata in 4K solo l’8, 9 e 10 giugno. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere la storia di Gordie, Chris, Teddy e Vern nel buio della sala, dove la magia di Castle Rock può ancora togliere il fiato. L’evento assume tra l’altro un significato ancora più profondo quest’anno, segnato dalla recente scomparsa di Rob Reiner.

Tratto dal racconto “Il corpo” di Stephen King, il film resta l’adattamento più amato dallo stesso autore, capace di trasformare una spedizione alla ricerca di un ragazzo scomparso in un’epopea universale sulla fine dell’innocenza. Un film capace di catturare l’essenza dell’amicizia e il dolore del passaggio all’età adulta. Qui di seguito il trailer del evento Nexo Studios:

Stand by Me cinema: l’estate infinita di River Phoenix e Wil Wheaton

Il ritorno di Stand by Me al cinema è anche l’occasione per celebrare un cast irripetibile che comprendeva giovani talenti come Wil Wheaton, Corey Feldman, Jerry O’Connell e l’indimenticabile River Phoenix. Girato nell’estate del 1985, il film deve il suo successo duraturo anche alla leggendaria colonna sonora, dominata dall’omonimo brano di Ben E. King che, proprio grazie alla pellicola, tornò a scalare le classifiche mondiali negli anni ’80.

La rassegna Back to Cult, distribuita in partnership con MYmovies, conferma la missione di riportare sul grande schermo i titoli che hanno definito linguaggi e generazioni. Le prevendite apriranno il 14 maggio: preparatevi a rimettervi in cammino.