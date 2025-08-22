Il cast della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo ha accolto in queste ore Dafne Keen e Sarah Chaundry.

Con la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo in arrivo a dicembre, in casa Disney si lavora attivamente alla terza. Questa sera, infatti, il the Hollywood Reporter ha riferito che Dafne Keen (Deadpool & Wolverine) e Sarah Chaundry (The Mysterious Benedict Society) faranno parte del cast della terza stagione attualmente in fase di produzione.

Quali saranno i ruoli affidati a Dafne Keen e Sarah Chaundry in Percy Jackson 3?

Dafne Keen in Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 3 avrà il ruolo di Artemide, la dea greca della luna e della caccia. Il ruolo viene così descritto: “preferisce la libertà della vita all’aria aperta alla politica e alla formalità dell’Olimpo. I suoi cacciatori immortali sono i suoi compagni costanti e ha pochi contatti con i mortali, il che la rende un po’ distaccata dalla cultura umana moderna. È regale e una combattente onorevole che saprà affrontare sfide difficili.”

Sarah Chaundry in Percy Jackson 3 sarà invece Zoë Nightshade, una cacciatrice immortale e luogotenente di Artemide. Il suo ruolo viene così descritto: “fedele luogotenente di Artemide e prima tra i cacciatori immortali. È al fianco di Artemide da oltre 2000 anni. È una guerriera forte e a volte eccessivamente seria in modi che divertono i semidei, ma è anche un membro fondamentale della missione, disposta a impegnarsi e sacrificarsi per il bene di tutti.”

Altre nuove aggiunte note sono quelle di Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie, che interpretano i fratelli Leo e Bianca di Angelo.

Su quale libro si basa Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 2?

La stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

Dopo che la barriera del Campo Mezzosangue viene infranta, Percy Jackson si imbarca in un’epica odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il campo: il Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del suo nuovo fratellastro, il ciclope Tyson, la sopravvivenza di Percy è di vitale importanza nella lotta per fermare Luke, il Titano Crono e il loro piano imminente di abbattere il Campo Mezzosangue e, a seguire, anche l’Olimpo.

Quando sarà rilasciata su Disney+ la stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo?

I nuovi episodi di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo approderanno su Disney+ a partire dal 10 dicembre 2025, a tal proposito trovate a questo nostro indirizzo il teaser trailer.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

La prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è disponibile su Disney+