Stage 13: in arrivo il nuovo film di Edgar Wright

Stage 13 è il nuovo progetto di Edgar Wright. Dirigerà il film, di cui è anche produttore, e la sceneggiatura sarà a cura di Simon Rich (anche lui produttore) e si basa su un racconto dello stesso Rich (autore televisivo per il Saturday Night Live).

Al centro della storia c'è il fantasma di un'attrice del cinema muto che farà amicizia con un regista in difficoltà.

L'ultimo film di Edgar Wright, Last Night in Soho, doveva uscire nelle sale americane il prossimo 8 ottobre, ma è stato posticipato al 23 aprile 2021 a causa della pandemia del COVID-19. Tra i progetti del regista della Trilogia del Cornetto e Baby Driver c'è anche The Chain, adattamento cinematografico del bestseller omonimo di Adrian McKinty (qui i dettagli).