È finalmente partito da Sao Paolo TUDUM, l’evento globale Netflix dedicato ai fan che offre gustose anteprime dai film e le serie TV più attese della prossima stagione.

Il nostro primo aggiornamento da TUDUM è dedicato a Squid Game: The Challenge, lo show internazionale liberamente ispirato alla famosa serie TV coreana divenuta un successo globale.

Annunciato lo scorso anno, la serie “senza sceneggiatura” sarà divisa in dieci parti, e vedrà i concorrenti competere in una serie di giochi ispirati allo show coreano più alcuni nuovi. Le strategie messe a punto, le alleanze e ed il morale dei concorrenti saranno messi alla prova nel corso di un concorse che vedrà via via diminuire il numero di partecipanti.

In cabina di produzione Studio Lambert, ma anche All3Media, e ITV Studios. Tra i produttori Stephen Lambert, Tim Harcourt e Toni Ireland di Studio Lambert e John Hay, Nicola Hill e Nicola Brown di The Garden. Le riprese si sono tenute nel Regno Unito.

Ecco il primo sguardo allo show.