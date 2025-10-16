Netflix ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di Squid Game: La Sfida, il reality show ispirato alla famosa serie coreana.

Dopo il successo della prima stagione, 456 nuovi concorrenti sono pronti a contendersi un nuovo premio da 4.56 milioni di dollari a partire dal 4 novembre su Netflix. Tanti giochi nuovi, le solite alleanze messe alla prova, ed un solo obiettivo: vincere ad ogni costo.

La nuova stagione di Squid Game: La Sfida sarà composta da nove episodi. I produttori esecutivi sono Nicola Brown (The Garden), Tim Harcourt (Studio Lambert), John Hay (The Garden), Anna Kidd, Stephen Lambert (Studio Lambert), Nick Walker, Nia Yemoh (Studio Lambert) e Stephen Yemoh (Studio Lambert). La serie è prodotta da Studio Lambert, la compagnia che ha prodotto per Netflix The Circle, e The Garden.

TRAMA: Un gruppo di 456 concorrenti partecipa al gioco per conquistare l’incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l’altro.

Guardate qui il trailer di Squid Game: La Sfida 2