Gli ultimi episodi dello storico show Netflix “Squid Game” stanno arrivando, ed il teaser trailer offre agli appassionati un breve assaggio.

Il colosso dello streaming Netflix si sta preparando ad offrire ai suoi abbonati un finale di serie ricco di adrenalina. La serie Squid Game chiuderà i battenti con la sua terza stagione il prossimo 27 giugno 2025, ed ovviamente gli appassionati della serie si aspettano un finale con i botti.

Il breve teaser trailer, infatti, parte con il ritorno di Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), alias Giocatore 456, che fa ritorno nei giochi, aggiungiamo in modo abbastanza macabro. La ribellione del finale della seconda stagione è stata sedata, con gli organizzatori pronti a far riprendere i giochi come se niente fosse mai successo. Le immagini mostrano, inoltre, un nuovo gioco che si presenta come una sorta di distributore di palline gommose.

Nella terza stagione torneranno molti volti noti, tra cui The Front Man, il detective Hwang Jun-ho e i giocatori Myung-gi (Giocatore 333), Dae-ho (Giocatore 388), Hyun-ju (Giocatore 120), Yong-sik (Giocatore 007), Geum-ja (Giocatore 149), Jun-hee (Giocatore 222), Min-su (Giocatore 125), Nam-gyu (Giocatore 124) e la guardia rosa No-eul.

Squid Game S3 | Il Teaser Trailer

Squid Game | La Serie Coreana

La serie è stata creata da Hwang Dong-hyuk nel corso di ben 12 anni. Al centro della trama un gruppo di persone in difficoltà economiche che rispondono ad un concorso a premi abbastanza particolare. Un gioco misterioso promette un premio economico enorme, ma quando i partecipanti si ritrovano dinanzi le prove scoprono loro malgrado che si tratta di un gioco al massacro.

Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo sono ritorno dalla prima stagione, mentre tra i nuovi attori ci sarà spazio per Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong Geun.

La Trama Ufficiale della Stagione 2: Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e torna con un nuovo obiettivo in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.

Le prime due stagioni di Squid Game sono disponibili sul catalogo di Netflix.