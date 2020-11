Squali e Alieni nel folle sci-fi Shark Encounters of the Third Kind

Wild Eye Releasing ha da poco rilasciato il trailer di Shark Encounters of the Third Kind, un film sci-fi che potremo definire semplicemente folle.

Shark Encounters of the Third Kind è stato diretto da Mark Polonia, su una sceneggiatura di John Oak Dalton. Nel cast da Titus Himmelberger, Natalie Himmelberger, Jennie Russo, Steve Diasparra e Jeff Kirkendall.

Questa la trama. Una nave proveniente dallo spazio profondo si schianta sul fondo dell’oceano e, tramite il controllo mentale, gli alieni usano gli squali allo scopo di portare a termine la loro invasione, terrorizzando gli umani di una piccola cittadina nelle vicinanze. Tocca ad un gruppo di coraggiosi abitanti cercare di contrastare questa bizzarra battaglia.

Shark Encounters of the Third Kind sarà distribuito in VOD e in DVD negli USA a partire dal 21 marzo prossimono.

TRAILER

POSTER