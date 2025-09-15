20th Century Studios ha svelato il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal nulla, il biopic incentrato sull’immensa carriera di Bruce Springsteen.

A poco più di un mese dall’uscita nelle sale italiane, il film che porterà al cinema alcuni fondamentali scorci della carriera della rock star nota come The Boss si è mostrato qui in rete con un nuovo roboante trailer. Springsteen: Liberami dal nulla andrà a raccontare la tortuosa realizzazione dell’album “Nebraska” avvenuta nel 1982, un album che segnò un momento di svolta nella sua vita, ed è tutt’oggi considerato una delle sue opere più durature.

Springsteen: Liberami dal Nulla, dopo l’ottima accoglienza ricevuta al Telluride Film Festival, arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre 2025.

Guardate qui il nuovo trailer di Springsteen: Liberami dal nulla

Chi ha diretto Springsteen: Liberami dal nulla

Il film Springsteen: Liberami dal nulla, con Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, è diretto da Scott Cooper e tratto dall’omonimo libro di Warren Zanes. Il film vede anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen; Paul Walter Hauser nei panni del tecnico di chitarre Mike Batlan; Odessa Young nel ruolo di Faye; Stephen Graham in quelli di Doug, padre di Springsteen; Gaby Hoffman in quello di Adele, madre di Springsteen e David Krumholtz in quelle di Al Teller, Columbia executive.

Il film è prodotto da Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber. Tracey Landon, Jon F. Vein e Zanes sono i produttori esecutivi. Il film include la colonna sonora originale del compositore Jeremiah Fraites, la fotografia di Masanobu Takayanagi, la scenografia di Stefania Cella, i costumi di Kasia Walicka-Maimone e il montaggio di Pamela Martin.

La trama di Springsteen: Liberami dal nulla

Springsteen: Liberami dal nulla è ambientato nel 1982, anno in cui il cantante era un giovane musicista emergente sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album ha segnato un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere.

Alcune note di produzione

“‘Nebraska’ è il momento in cui Bruce ha scelto la verità al posto delle aspettative, una scelta che ancora oggi risuona in tutto ciò che ha scritto da allora. A quel bivio, avrebbe potuto inseguire le luci e il frastuono delle arene, invece ha scelto di guardarsi dentro, armato solo del silenzio, di un registratore a quattro piste e del coraggio di confrontarsi con sé stesso. Il fatto che mi abbia affidato il compito di raccontare quella storia, il capitolo più vulnerabile della sua vita, è il più grande onore che abbia mai ricevuto come regista“, afferma Cooper.

“Questo film prende un paio d’anni della mia vita e li analizza molto da vicino, il periodo in cui ho realizzato ‘Nebraska’ e ho attraversato alcune difficoltà personali”, afferma Springsteen. “Sono molto grato a Jeremy Allen White e all’intero cast per le loro interpretazioni meravigliose e commoventi, e a Scott Cooper, uno dei collaboratori più generosi con cui abbia mai lavorato”.