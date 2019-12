L'arrivo della piattaforma di streaming Disney+ in Italia è prevista per il 31 marzo del prossimo anno, ed un nuovo spot lo ricorda al popolo dei social.

Nonostante non siano ancora noti i dettagli relativi ai contenuti, ed ai prezzi che saranno praticamente per l'abbonamento nel nostro paese, la divisione nazionale della Disney ci ha tenuto a ricordare l'appromarsi della data di lancio.

Nel video mostrato - via social - sono presenti alcuni dei prodotti che saranno da subito disponibili nel catalogo: si va dalle intere saghe Pirati dei Caraibi, Star Wars e Marvel Cinematic Universe, passando per i classici dell'animazione come Toy Story, Cars e Oceania. Fanno parte del video anche le immagini relative a The Mandalorian ed il live action Lilli e il Vagabondo.

Dall'inizio del prossimo anno dovrebbero essere rilasciati dettagli relativi all'approdo in Italia, nel frattempo basti pensare che negli Usa Disney+ ha già "rubato" circa 1 milione di utenti dal competitor per eccellenza Netflix. Andrà così anche in Italia? Non resta che attendere il 31 marzo 2020.