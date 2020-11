SpongeBob – Amici in Fuga è un film del 2020, scritto e diretto da Tim Hill, prodotto dalla Paramount Animation, Nickelodeon Movies e United Plankton Pictures, con l’animazione fornita da Mikros Image. Questa è la recensione.

SpongeBob e Gary vivono tranquilli a Bikini Bottom finché Plankton, per ottenere la formula segreta del Krabby Patty, rapisce la lumaca di compagnia di SpongeBob e la consegna al Re Poseidone che la utilizzerà per ricavarne dalla sua bava una crema ringiovanente. Con l’aiuto del suo fidato amico la stella Patrick, SpongeBob farà un viaggio per riprendersi il suo amico Gary sfidando il re dei mari.

Questa terza pellicola dedicata alla spugna di mare più famosa del mondo è maggiormente dedicata al suo creatore Stephen Hillenburg. Diversamente dai capitolo precedenti, SpongeBob – Amici in Fuga è interamente girata in 3D, esso utilizza una tecnica di animazione che giova alla vista, promuovendo colori accesi che catalizzano l’attenzione con un design moderno si, ma capace di strizzare anche l’occhio alle origini classiche del prodotto.

La sceneggiatura di SpongeBob – Amici in Fuga regala molti riferimenti al passato dei personaggi di Bikini Bottom, e lo fa attraverso un uso moderato della tecnica del flashback, segno che questo film può fare da apripista per la nuova serie tv Kamp Koral, la quale racconterà per l’appunto le avventure di gioventù dei protagonisti di SpongeBob SquarePants.

Nonostante un inizio con dinamiche più rivolte al demenziale – proprio come ogni episodio della serie originale – il film offre nella seconda parte una vena più seriosa affidandosi ai sentimenti e al legame fraterno che si può instaurare con l’amicizia.

Per quanto banale e surreale come già abbiamo visto nei precedenti film dedicati alla spugna animata, la pellicola lancia anche un messaggio importante sul valore dell’amicizia e sull’accettazione di genere e di razza; a tal proposito, il finale è altamente intrinseco di tenerezza e potrebbe far commuovere le persone più sensibili.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.

SpongeBob – Amici in Fuga è una pellicola che potrebbe sorprendere anche i fan più accaniti. Non perfetto, ma bello da vedere.