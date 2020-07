Il colosso digitale Netflix ha preso accordi con UbiSoft per dare vita ad una serie animata tratta dal franchise videoludico Splinter Cell.

Questa sera Variety ha confermato l'accordo tra le due società, aggiungendo che in programma ci saranno due stagioni complessivamente da 16 episodi. Ad occuparsi della serie, come sceneggiatore e produttore esecutivo, ci sarà Derek Kolstad, già autore del franchise d'azione John Wick.

Kolstad ha contribuito a creare l'universo John Wick, ma nel contempo è tra gli autori di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie live-action targata Marvel Studios.

La saga videoludica Splinter Cell è tratta a sua volta dai romanzi firmati da Tom Clancy. Il primo gioco è approdato in console nel 2002, ottenendo riconoscimenti ed ovazione da parte del pubblico. Protagonista del franchise il Navy SEAL Sam Fisher, ingaggiato dall’NSA per lavorare nella misteriosa divisione “Third Echelon”, che usa le Splinter Cell (operatori singoli supportati da piccoli team) per condurre missioni di spionaggio in zone ostili.

Negli anni scorsi Hollywood ha provato la strada dell'adattamento cinematografico, ma al momento del progetto con Tom Hardy protagonista se ne sono perse le tracce.