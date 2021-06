Spike Lee al centro del manifesto ufficiale di Cannes 74

La direzione della 74° edizione del Festival di Cannes ha presentato oggi il manifesto ufficiale della kermesse, ed il protagonista assoluto non poteva che essere il presidente di giuria Spike Lee.

Il lancio del manifesto è stato accompagnato da un comunicato stampa in cui sono presenti le motivazioni della scelta di utilizzare il volto del celebre regista, lo trovate qui di seguito.

Per l’immensa impazienza di ritrovarci finalmente ancora al Festival di Cannes: il mare, le palme e il grande schermo, come una pagina bianca, ad accogliere i film del concorso…

Per quello sguardo curioso che metterà nel lavoro dei suoi colleghi registi che ci porteranno notizie da tutto il Mondo – le loro e sicuramente anche un po’ delle nostre…

Per la sua visione personale che ha condiviso con noi sin dal suo primo film: girato in bianco e nero nel caldo dell’estate del 1985, stava già scuotendo il cinema imponendo, anche all’epoca, il suo stile rivoluzionario incastonato di cultura urbana e popolare…

Per la tenerezza che incarna come Mars Blackmon, il B-Boy in She’s Gotta Have It – una rappresentazione stereotipata della comunità afroamericana che il film smantella…

Per il suo occhio malizioso che, nonostante metta costantemente in discussione e si ribelli incessantemente da quasi quarant’anni, non ci nega mai l’intrattenimento…

Spike Lee, cittadino della “Repubblica popolare di Brooklyn, New York”, è sul poster di quest’edizione da collezione. Ovviamente!

Chi altro?

Spike Lee avrebbe dovuto presiedere la giuria del Festival di Cannes la scorsa edizione, ma l’emergenza pandemica ha costretto la direzione a rimandare tutti gli appuntamenti al 2021. Per il regista due primati assoluti, ovvero quello del primo presidente di giuria a Cannes di colore, e quello del primo presidente di giuria presente all’interno di un manifesto ufficiale. Cannes 74 (qui i film che saranno alla kermesse) sarà di scena dal 6 al 17 luglio prossimo.