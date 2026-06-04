La commedia made in Italy si prepara a sbarcare in Oriente con una coppia artistica inedita e scoppiettante. Sono ufficialmente in corso le riprese di Spie per caso – Missione Tokyo, il nuovo lungometraggio che vede un cast guidato dalla coppia formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo.
La pellicola diretta dal regista Eros Puglielli si presenta come una sorta di fusione tra la classica comicità degli equivoci nostrana con le atmosfere dinamiche e avventurose delle spy-story internazionali. I ciak della produzione si svolgeranno tra le suggestive location di Roma e l’affascinante metropoli di Tokyo, per una durata complessiva programmata di sei settimane, prima di approdare prossimamente nelle sale cinematografiche italiane.
Spie per caso – Missione Tokyo: la trama e il ricco cast della commedia diretta da Eros Puglielli
La sinossi ufficiale segue le rocambolesche vicende degli ex agenti Massimo (Christian De Sica) e Aldo (Lillo Petrolo), inviati d’urgenza in Giappone da MM (interpretata da Mara Maionchi), la carismatica e inflessibile responsabile dei servizi segreti. La loro missione principale consiste nel recuperare un pericolosissimo e avanzato software, capace di rendere totalmente indistinguibili la realtà oggettiva dai contenuti generati artificialmente tramite l’intelligenza artificiale. Una volta giunti sul posto, i due scoprono tuttavia di essere solo delle pedine all’interno di un piano molto più grande di loro. Per districarsi tra i pericoli della malavita locale, la coppia riceverà l’aiuto fondamentale di Sergio (Paolo Calabresi), un eccentrico agente italiano sotto copertura e maestro di improbabili travestimenti. Il duo si trasformerà così in un bizzarro trio di spie che, tra inseguimenti con la Yakuza e missioni disastrose, dovrà salvare una donna rapita e impedire la diffusione della tecnologia.
La sceneggiatura del film è stata scritta a più mani da Giovanni Bognetti, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e dallo stesso Eros Puglielli. Il ricco e variegato cast, oltre ai tre protagonisti e a Mara Maionchi, include le interpretazioni di Francesco Bruni, Jun Ichikawa, Yoko Yamada, Taiyo Yamanouchi e Hal Yamanouchi. Sul fronte produttivo, il progetto è guidato da Mattia Guerra per conto di Be Water Film, realizzato in stretta collaborazione con Medusa Film, che si occuperà anche della futura distribuzione della pellicola nei cinema.
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