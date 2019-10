Il "ritorno" di Spider-Man nell'MCU ha riaperto la strada ad un universo di possibilità legate allo sfruttamento del personaggio nella saga in questione.

Secondo un nuovo rumour, spinto in rete da We Got This Covered, pare che i Marvel Studios starebbero pensando ad unire in uno stesso film Spider-Man e Wolverine. La fonte specifica che questa possibilità potrebbe però non palesarsi molto presto, e questo perchè tale ipotesi farebbe parte di una bozza di accordo di contratto tra Sony e Disney da discutere dopo il 2022.

Lato MCU di certo al momento c'è solo che Spider-Man 3 si farà in collaborazione con Sony, e che il personaggio successivamente farà parte di un film misterioso parte del franchise. Lato Sony, invece, è noto che l'Uomo Ragno potrà apparire nel Marvel Universe dello studios.

Tra i rumours già approdati in rete, infine, ricordiamo quello che vorrebbe Spider-Man fare coppia con Daredevil (qui), e l'altro che dà il personaggio certamente presente in Venom 2.

A voi piacerebbe un film con protagonisti Spider-Man e Wolverine?